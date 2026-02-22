WSOP 2026, cento bracciali in palio: date ufficiali, novità e tornei principali

Le World Series Of Poker 2026 prendono forma. Gli organizzatori dell’evento di poker più importante al mondo hanno ufficializzato il programma della prossima edizione, che sarà la 57ª. Si giocherà dal 26 maggio 2026 tra il Casinò Paris e l'Horseshoe Casinò di Las Vegas. L'ultimo evento delle WSOP 2026 inizierà mercoledì 15 luglio. Saranno ben 100 i tornei e i bracciali in palio. L’attenzione maggiore sarà ovviamente sul Main Event, con un buyin che resta fissato a 10.000$: il day 1A comincerà il 2 luglio mentre il 13 luglio ci sarà il day 8, che definirà il tavolo finale.
Le novità
Sono cinque i nuovi tornei inseriti nel programma ufficiale della prossima edizione delle WSOP: $550 Mini Mystery Millions No-Limit Holdem (primo evento del festival); $10.000 GGMillion$ High Roller No-Limit Holdem (evento 11); $1.700 U.S. Circuit Championship No-Limit Holdem (evento 16); $1.500 Five Card Pot-Limit Omaha (evento 51) e $1.500 Pick Your PLO (evento 91).
I tornei più importanti
Tra i tornei più importanti, invece, spiccano il $25.000 Heads Up No-Limit Holdem Championship, il $1.500 MONSTER STACK No-Limit Holdem, il $250.000 Super High Roller No-Limit Holdem, il $1.500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Holdem, $1.000 Mystery Millions - No-Limit Hold’em e il $25.000 High Roller Pot-Limit Omaha.