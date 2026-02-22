WSOP 2026, cento bracciali in palio: date ufficiali, novità e tornei principali

Le World Series Of Poker 2026 prendono forma. Gli organizzatori dell’evento di poker più importante al mondo hanno ufficializzato il programma della prossima edizione, che sarà la 57ª. Si giocherà dal 26 maggio 2026 tra il Casinò Paris e l'Horseshoe Casinò di Las Vegas. L'ultimo evento delle WSOP 2026 inizierà mercoledì 15 luglio. Saranno ben 100 i tornei e i bracciali in palio. L’attenzione maggiore sarà ovviamente sul Main Event, con un buyin che resta fissato a 10.000$: il day 1A comincerà il 2 luglio mentre il 13 luglio ci sarà il day 8, che definirà il tavolo finale.