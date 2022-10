Torino-Juve: nel derby delle deluse, i bianconeri provano a rilanciarsi

Ancora più lunga è la striscia negativa del Torino per quel che riguarda i clean sheet contro la Juve. Bisogna andare indietro al 26 febbraio 2008 quando la squadra di Walter Novellino fece 0-0 contro quella di Claudio Ranieri . Da quella volta, i bianconeri hanno segnato di media 1,8 reti a match (40 in 22 incontri).

Torino: cerca un record che manca dal 2001-2002

Nel derby della Mole dell'anno scorso uscì un 1-1. Qualora sabato il Torino dovesse restare di nuovo imbattuto, eguaglierebbe un record del 2001-20002, ossia due partite di Serie A consecutive senza sconfitte contro la Signora (all'epoca furono due pareggi con Giancarlo Camolese in panchina).

Torino: deficitarie anche le partite in casa con la Juve

Si gioca allo stadio Grande Torino e anche in casa sono state vacche magre per il Toro nelle ultime 12 apparizioni contro la Juve: 5 pari e 5 sconfitte. I granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto (potrebbe segnare in due incontri interni di fila per la prima volta dallo scorso marzo).

Juve: record negativo di punti in Serie A, peggio nel 2015-2016

La Juve finora ha ottenuto solo 13 punti in nove partite: non succedeva dal 2015-2016 quando la squadra bianconera ne aveva uno in meno, 12. Proprio contro i granata, quell'anno ci fu la svolta: all'undicesima, infatti, iniziò una serie di 15 vittorie consecutive.

Juve: senza vittoria con il Torino, eguaglia il 2010

La Juve non ha vinto nessuna delle sei trasferte giocate finora (2 pari e 4 ko), non arriva a sette di fila da agosto 2010; sempre 12 anni fa, arrivò l'ultima striscia negativa di tre sconfitte consecutive fuori casa (quattro ad aprile 2010).

Juve: se la partite durassero 15'...

Se le partite durassero solo 15', la Juve sarebbe al comando. È infatti la squadra che in percentuale, in questo periodo, ha segnato di più (25 per cento, 3 su 12). Il Torino non ha ancora trovato la via del gol in questo frangente di gioco. Il più veloce è stato Nikola Vlasic, contro la Cremonese, al 17'.

Torino: Sanabria come Ferrante

Il 3 aprile 2021, Antonio Sanabria è diventato il primo giocatore del Torino a segnare una doppietta alla Juve in Serie A dai tempi di Marco Ferrante nel marzo del 2000. Il paraguayano, però, non segna in casa dal 23 gennaio scorso contro il Sassuolo.

Juve: Vlahovic il più presente contro il Torino

Dusan Vlahovic è il giocatore che ha giocato più partite contro il Torino in Serie A (8), ma ha segnato solo una volta (con la maglia della Fiorentina ad agosto 2021), meno di qualsiasi altra formazione affrontata almeno sette volte nella competizione.

Cuadrado: goleador e assistman Juve contro i granata

Juan Cuadrado è il calciatore che, contro il Torino, ha preso parte a più reti in Serie A: 11, tre gol e otto assist. Un record da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, vale a dire nel 2004-2005. Solo due giocatori contano più passaggi vincenti contro una sola avversaria: 11 di Candreva contro la Fiorentina e 9 di Cassano contro l'Udinese.