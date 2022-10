Porto-Benfica: grande equilibrio tra le prime della classe

Porto e Benfica si sfidano nella serata di venerdì alle 21.15 per la supremazia della Primeira Liga. Le due squadre più titolate del calcio portoghese dopo le prime nove giornate di campionato sono al vertice della classifica, e il Classico in programma al do Dragão è il primo importante crocevia per stabilire le gerarchie.

Porto-Benfica: come arrivano alla sfida Non c'è una chiara favorita del Classico in programma questa sera in casa dei Dragoni: il Benfica è attualmente imbattuto in questa stagione ed è al comando con 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio, mentre il Porto dopo un avvio problematico (il pesante ko contro il Bruges in Champions a settembre ha scatenato l'ira della tifoseria) ha preso il ritmo ed è ora secondo a tre lunghezze dagli acerrimi rivali. Il Porto ha vinto le ultime quattro partite in casa (da segnalare i netti successi con Sporting e Braga), e può contare su una tendenza nettamente favorevole negli ultimi 10 precedenti con le Aquile, in cui conta ben sette vittorie (due pareggi e una sola vittoria per il Benfica). Il Benfica vanta la miglior difesa del campionato con 5 reti subite in nove partite (0 gol subiti nelle ultime 4 trasferte), ed ha segnato 23 reti, una in più dei Dragoni.