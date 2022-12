Inghilterra-Francia: talismano Mbappé per i Bleus, Kane a caccia del record

Inghilterra e Francia si sfidano sabato sera alle 20 per un posto nella semifinale del Mondiale di Qatar 2022 : sia i vicecampioni d'Europa sia i campioni del mondo arrivano alla sfida con fiducia e morale altissimi. I Tre Leoni hanno piegato ai quarti il Senegal con un secco 3-0 in cui ha trovato per la prima volta la rete in questo torneo il bomber Kane , i Bleus hanno liquidato la Polonia per 3-1, in un match dove ancora una volta a brillare è stato Kylian Mbappé .

L'Inghilterra punta molto sul suo bomber Harry Kane , dopo che il giocatore si è sbloccato con il Senegal: la punta del Tottenham ha segnato 52 gol con la Nazionale albionica, solo uno in meno rispetto al record assoluto di Wayne Rooney con i Tre Leoni. Di quelle 52 marcature, 11 sono state realizzate tra Mondiali (7) ed Europei (4), record per i Tre Leoni, davanti a Gary Lineker (10, tutte ai Mondiali).

L'attaccante del Psg, attuale capocannoniere della rassegna iridata con cinque reti , è una sorta di talismano per la Francia: con lui i Bleus sono imbattuti nelle 13 partite in cui ha giocato da titolare tra Mondiali ed Europei (10V, 3N), vincendo tutte le nove gare con lui dal primo minuto nella Coppa del Mondo. C'è di più: il classe ‘98 ha preso parte a 12 gol in 13 presenze da titolare tra Mondiali ed Europei (9 reti e 3 assist).

Inghilterra-Francia, i precedenti

Questa sarà la terza sfida tra Inghilterra e Francia ai Mondiali, con i Tre Leoni che hanno vinto le due partite precedenti nella rassegna iridata: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982, entrambe nella fase a gironi. La Francia ha però perso solo uno degli ultimi otto incontri con l'Inghilterra in tutte le competizioni, vincendo in ben cinque occasioni. Le due Nazionali non si affrontano da 5 anni: questo sarà il primo match dal giugno 2017, quando i Bleus vinsero 3-2 in amichevole.

L'Inghilterra è stata eliminata in sei delle ultime otto sfide nella fase a eliminazione diretta contro altre nazioni europee ai Mondiali, mentre la Francia ha eliminato otto delle ultime 10 nazioni europee affrontate nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (inclusa la finale e quella per il terzo/quarto posto).

Inghilterra: Southgate può superare Alf Ramsey e Bobby Robson

Il ct Gareth Southgate potrebbe diventare il primo allenatore dell'Inghilterra a raggiungere due semifinali ai Mondiali (dopo il 2018). Gli inglesi avevano raggiunto le semifinali nel torneo solo nel 1966 con Alf Ramsey e nel 1990 con Bobby Robson.

L'Inghilterra potrebbe vincere tre partite di fila ai Mondiali per la prima volta dal 1990, quando la terza gara arrivò nei quarti di finale. Da record anche il bottino di gol dei Tre Leoni, a segno 12 volte in quattro partite di questo Mondiale: non hanno mai fatto meglio in un singolo torneo tra Coppa del Mondo ed Europei: 12 reti anche nel Mondiale 2018. In più, nel 2022 l’Inghilterra ha mandato in gol ben otto giocatori diversi, record assoluto per i britannici in una singola edizione tra Mondiali ed Europei.

Francia, Giroud mette nel mirino Roger Milla

L'attaccante della Francia Olivier Giroud ha realizzato tre gol ai Mondiali 2022, solo Kylian Mbappé ha fatto meglio in questo torneo per i Bleus (cinque): la punta del Milan è diventata il miglior marcatore di sempre nella storia dei Galletti. L'unico giocatore con almeno 36 anni a segnare più di tre reti in una singola della Coppa del Mondo è stato Roger Milla, con il Camerun nel 1990 (quattro gol all'età di 38 anni).