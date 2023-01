Premier League, c'è il Boxing Day: riflettori su Arsenal, Liverpool e Tottenham

Il rientro in campionato è relativamente soft per i londinesi, che ospiteranno all' Emirates Stadium il West Ham reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Tra le " Big Six " di Premier, l'Arsenal è la squadra che ha pagato meno il Mondiale in termini di minuti giocati: tutti i nazionali dei Gunners sono usciti presto, a parte il francese Saliba , che ha però giocato appena 27 minuti nel torneo. Qatar 2022 ha comunque pesato sulla capolista, che dovrà fare a meno di Gabriel Jesus , infortunatosi al ginocchio con il Brasile, e Takehiro Tomiyasu , che per un problema muscolare non sarà disponibile per il Boxing Day.

L'Arsenal ha dominato la prima parte di stagione, chiudendo prima della pausa per il Mondiale con cinque punti di vantaggio sui campioni in carica del Manchester City. La squadra di Arteta non ha praticamente sbagliato un colpo finora: l'ultima sconfitta risale ai primi di settembre contro il Manchester United, da allora i Gunners hanno inanellato 7 vittorie e un pareggio.

Boxing Day: Tottenham a Brentford senza tanti nazionali

Chi rischia di pagare caro le fatiche del Mondiale è Antonio Conte: il suo Tottenham, che già paga 8 punti dalla capolista dopo le tre sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato, dovrà ricominciare in trasferta sull'ostico campo del Brentford senza tanti giocatori chiave per le economie del gioco degli Spurs.

Il Brentford ha perso una sola volta in sette incontri casalinghi nella prima parte di stagione, e potrebbe mettere in difficoltà i londinesi privi del campione del mondo Cristian Romero e del vice campione Hugo Lloris. All'appello mancheranno sicuramente anche Ivan Perisic, che ha giocato la finalina Croazia-Marocco di sabato scorso, e Richarlison, che è tornato acciaccato dal Qatar. In dubbio i nazionali inglesi Harry Kane e Eric Dier.

Boxing Day: Liverpool, tre punti obbligatori a Birmingham

Il Liverpool non può permettersi di sbagliare. La squadra di Klopp dopo una prima parte di Premier fortemente negativa arranca al sesto posto a 7 punti dalla zona Champions League: i Reds alla ricerca della continuità perduta (appena 6 vittorie in 14 gare) ripartono sul campo dell'Aston Villa, che ha vinto tre delle sue ultime quattro partite ma dovrà fare a meno dell'eroe del Mondiale Emiliano Martinez, ancora in Argentina a festeggiare la Coppa.

Le buone notizie per Klopp arrivano dai Nazionali: nessuno si è infortunato in Qatar e quasi tutti stanno per tornare a disposizione. L'eccezione è il vice campione del mondo Konate, a cui sarà concessa una pausa extra. Alisson, Fabinho, Van Dijk, Henderson e Alexander-Arnold non dovrebbero giocare in Carabao Cup ma potrebbero esserci lunedì per la ripresa del campionato. L'uruguaiano Darwin Nunez è già pronto, come dimostrato dalla doppietta rifilata al Milan nell'amichevole di venerdì.

Boxing Day: le altre partite

Tra le altre gare spicca il match del Newcastle terzo in classifica dopo cinque vittorie di fila, impegnato sul campo di un Leicester che prima della pausa era in ripresa con quattro successi in cinque match. Il Brighton di De Zerbi è impegnato in trasferta a Southampton, Everton e Wolverhampton si affrontano in una classica sfida salvezza. Merita attenzione anche il derby londinese tra Crystal Palace e Fulham: chi vince può puntare a qualcosa di più della salvezza.

Boxing Day: il programma della giornata

Lunedì 26 dicembre

Brentford-Tottenham (Ore 13:30)

Crystal Palace-Fulham (Ore 16)

Everton-Wolverhampton (Ore 16)

Leicester-Newcastle (Ore 16)

Southampton-Brighton (Ore 16)

Aston Villa-Liverpool (Ore 18:30)

Arsenal-West Ham (Ore 21)