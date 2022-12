Pro Sesto-FeralpiSalò, il pronostico del match

Nel Girone A di Serie C siamo giunti all’ultima giornata del girone d’andata. La classifica al momento parla in maniera molto chiara: Pro Sesto e FeralpiSalò guardano tutti dall’alto verso il basso grazie ai 34 punti conquistati nelle prime 18 gare del torneo.

Allo stadio "Ernesto Breda" va in scena proprio il confronto tra queste due squadre. Bruschi e compagni nelle prime 9 gare disputate in casa con 14 gol fatti e 10 subiti hanno fatto registrare 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre la FeralpiSalò in trasferta con solamente 8 reti all’attivo e 3 al passivo (miglior difesa esterna del torneo) è riuscita a conquistare la bellezza di 18 punti in 9 partite.

Partita equilibrata, non si può escludere l’Under 2,5 al triplice fischio dell’arbitro.