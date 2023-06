Serie A, quote e pronostico di Napoli-Sampdoria

La sfida almeno sulla carta dovrebbe essere a senso unico, Victor Osimhen (25 gol in campionato per il "bomber" nigeriano) e compagni davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto contro il Milan e la Lazio mentre nelle restanti 16 gare interne hanno fatto registrare la bellezza di 13 vittorie e 3 pareggi.

Napoli nettamente favorito, scopri il pronostico

Il successo della squadra di Luciano Spalletti è in lavagna solamente a 1.20. I campioni d'Italia con 38 gol all'attivo vantano il miglior attacco interno del torneo alla pari di quello del Milan e della Juventus. Per le quote oltre al segno 1 non sembra in discussione neanche l'Over 2,5. La possibilità che questo incontro termini con almeno 3 reti al novantesimo vale 1.35 mentre la "combo" che lega la vittoria dei padroni di casa all'Over 2,5 regala un moltiplicatore pari a 1.50. Interessante anche l'Over 2,5 Casa proposto mediamente a 1.70.