Juve-Verona, Weah come papà? Il precedente e la quota che stuzzica

Juve-Veron a può realizzare il progetto di Allegri di essere "Re per una notte" in Serie A e allo stesso tempo, per qualche giocatore bianconero, diventa l'occasione per finire sotto i riflettori. Un nome su tutti: Timothy Weah . Il figlio d'arte va a caccia del suo primo gol in campionato con la Juventus contro la squadra a cui papà George , nella stagione 1996-97, segnò un gol leggendario in Milan-Verona .

Juve-Verona, quanto paga un gol di Weah

Il Verona dunque è a suo modo una pagina di storia importante per la famiglia Weah e chissà che Timothy non possa seguire le orme del padre. Magari non con un coast to coast in stile George ma gonfiando comunque la rete avversaria. Ipotesi che stuzzica i bookmaker che bancano a quota 4 un gol di Timothy Weah in qualsiasi momento di Juventus-Verona. L'offerta sale a 9 in caso l'americano metta la sua firma sul gol d'apertura della sfida tra bianconeri e scaligeri.