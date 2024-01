Napoli, Mazzarri esonerato dopo Garcia? L’orologio dei bookie inizia a fare tic tac

L'immagine sconsolata di Mazzarri nella parte superiore della tribuna (perché squalificato) all'Olimpico Grande Torino fotografa bene l'umore attuale del Napoli. Il tecnico toscano non ha dato al momento alcuna svolta alla squadra (anzi) dopo l'esonero di Garcia: in Serie A gli azzurri sono a meno cinque dal quarto posto in classifica e la Coppa Italia è già stata salutata prematuramente e malamente: 0-4 casalingo col Frosinone. Insomma, anche sulla posizione di Mazzarri è tempo di riflessioni in merito al suo esonero entro fine campionato: i bookie, attraverso le quote, fanno trasparire una posizione inequivocabile.