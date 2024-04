Motta-Juve, la quota crolla! Conte, testa a testa tra due squadre

Prima l'allenatore, poi i giocatori. Il primo passo verso l'allestimento di una rosa rinnovata e competitiva passa dalla scelta del tecnico. E poco importa che la stagione sia ancora in corso, le società guardano già al futuro e lo stesso fanno i bookmaker. Gioco aperto da tempo, con quote aggiornate, sulle possibili destinazioni di Thiago Motta, Conte, Pioli e tanti altri. Se a decidere fossero i bookie la Juve avrebbe già ipotecato Thiago Motta per la prossima stagione. Quota che si trova mediamente a 1.75 ma occhio perché alcuni operatori scendono addirittura a 1.30, dando l'affare per fatto. La conferma di Allegri in bianconero è offerta a 2.50 ma non è tramontata l'ipotesi Conte, al momento proposta a 3.50. Insomma, finché non ci sarà l'ufficialità tutte le scelte sono potenzialmente valide. Comprese opzioni come De Zerbi e Spalletti, che nella scommessa sul prossimo allenatore della Juve si giocano a 25.

Conte? Due squadre testa a testa

Che ad Antonio Conte non piaccia arrivare secondo è cosa nota. Stando alle valutazioni dei bookmaker il tecnico salentino è la seconda scelta sia sponda Napoli che sul versante Milan come possibile allenatore in vista della prossima stagione. In lavagna infatti l'opzione Conte al Napoli, quotata a 2.75, è stata sorpassata nelle ultime ore da... Pioli. Paga 2 il passaggio dal Milan al Napoli da parte del tecnico di Parma. Sul terzo gradino del podio partenopeo c'è Vincenzo Italiano, dato a 4. Sia per Allegri che per Sarri in azzurro invece l'offerta è pari a 9. Conte seconda alternativa anche nella scommessa sul prossimo allenatore del Milan. I bookie vedono favorito Lopetegui a 1.85, Conte subito dietro a 2.75.

Prossima squadra di Sarri

Non è finita bene la storia tra Sarri e la Lazio e allora la voglia dell'ex tecnico juventino di rimettersi in gioco sarà tanta. Dove allenerà secondo i bookmaker la prossima stagione? In cima alle preferenze degli operatori c'è la Fiorentina, che si gioca a 2.50. Un "romantico" ritorno al Napoli è quotato a 6 mentre Bologna e Milan hanno le stesse chances di avere Sarri prossimo allenatore: quota 7.50.

Torino, futuro senza Juric? E Guardiola...

Tra le proposte dei bookmaker non passa inosservata quella relativa al prossimo allenatore del Torino. Qui la scelta è secca, prendere o lasciare: Gattuso al Torino. Puntando su questa opzione si può moltiplicare per 5 un qualsiasi investimento. Nell'orbita della "provocazione" invece l'opzione Guardiola al Brescia alla data del primo agosto. Per ogni "fiche" piazzata se ne ricevono indietro 1000. Siamo sui livelli di Eziolino Capuano al Liverpool...