Motta alla Juve, i bookie non si fidano: cambiano le quote, l'insidia è...

Partiamo dalla Juventus . Thiago Motta secondo i bookmaker resta il super favorito per la prossima stagione, basti pensare che il suo trasferimento dal Bologna alla Juve vale una quota che oscilla tra 1.25 e 1.50 . Quasi "ingiocabile", ma...Ma nella cerchia dei papabili c'è un'insidia 'interna' che è salita vertiginosamente per i bookie, concordi nel piazzare al secondo posto Allegri, il cui contratto con la Juve scade nel 2025. Max confermato è a quota 3 e si mette dietro anche Antonio Conte , che prima era seconda scelta, la cui offerta va dal 3.50 al 5.50. Gli operatori di fatto vedono una corsa a tre per la panchina della Juve visto che le quote assegnate a tutti gli altri tecnici sono ben più consistenti. Qualche chance in più degli altri "outsider" ce l'ha Zidane, bancato a 12, poi si sale in quota: a 20 Italiano e Palladino , a 25 De Zerbi .

De Laurentiis, casting sempre aperto: ora in pole c'è...

In casa Napoli, con il vulcanico De Laurentiis alla ricerca del profilo migliore per la sua squadra, solo l'ultimo ciak sarà decisivo per conoscere l'atteso finale. DeLa ha vagliato tante opzioni: Conte, Italiano, Pioli: ma su chi ricadrà la scelta per la prossima stagione? I bookie al momento "votano" Stefano Pioli, che con quota 2 è il maggiore indiziato a raccogliere il testimone di Calzona. A breve giro di posta seguono Conte (a 3.50) e Italiano (a 4). Una citazione la meritano anche Sarri e Gasperini, entrambi offerti a 7.50. Ma se da qui ai prossimi giorni queste gerarchie dovessero essere ribaltate non ci sarebbe da stupirsi. Come dire, to be continued...