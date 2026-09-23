Nations League, Italia-Belgio: Mancini sfida van Bommel

Il primo ciclo di Robero Mancini alla guida dell'Italia è stato caratterizzato da trionfi, record e addii dolorosi. Un "pacchetto" che comprende la vittoria a Euro 2020 , la striscia di 37 risultati utili di fila (record poi battuto dalla Spagna) e la fuga destinazione Arabia Saudita . Il Mancio come noto è l'uomo scelto dalla Federazione, dopo mesi a dir poco tribolati, per far ripartire la macchina azzurra. Il primo step è far bene in Nations League , contro il Belgio che inaugura dal canto suo il nuovo corso targato Mark van Bommel .

Il Belgio sfida il tabù azzurro

Mancini ritrova "la donna della sua vita", ovvero la Nazionale, chiamata a far innamorare di nuovo gli italiani, delusi da anni di mancate partecipazioni ai Mondiali, una delle quali con Mancini Ct azzurro. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, gli ultimi tre scontri diretti tra Italia e Belgio sono andati in scena proprio in Nations League. Il bilancio è a tinte azzurre, due successi più un pareggio per 2-2. In generale, sono solo 4 i successi dei Diavoli Rossi in 26 precedenti con l'Italia, di questi 4 successi solo uno è maturato in un match ufficiale (Europei del 1972). Insomma, la storia sorride all'Italia che vuole partire forte per mettere in discesa la strada che porta all'obiettivo dichiarato: centrare uno dei primi due posti del gruppo 1 della Lega A e garantirsi l'accesso ai quarti di finale della Nations League. Di fronte c'è un Belgio che non nasconde le sue ambizioni, grazie ad un organico che soprattutto dal centrocampo in su è di primissimo livello: De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere e Diego Moreira solo per citare chi è stato e chi è tuttora un illustre frequentatore della nostra Serie A. Big Rom ha segnato 13 reti in Nations League, 6 in meno rispetto al capocannoniere della classifica di specialità ovvero Erling Haaland. L'attaccante ha graffiato una sola volta l'Italia, tra l'altro in maniera indolore: quarti di finale Euro 2020, Lukaku segnò su rigore ma l'Italia - di Roberto Mancini - vinse per 2-1.

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