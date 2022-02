Atp Rio, Bolelli e Fognini trionfano nel doppio

Hanno vinto dopo oltre due ore di partita

Nella notte italiana il 36enne di Budrio, numero 22 Atp in doppio, e il 34enne di Arma di Taggia, numero 66 del ranking di specialità, quest'anno arrivati anche nei quarti agli Australian Open (dove trionfarono nel 2015), si sono imposti in finale per 7-5 6-7 (2) 10-6, dopo una battaglia di oltre due ore, sul britannico Jamie Murray, numero 21 Atp in doppio, e sul brasiliano Bruno Soares, 17 del ranking di specialità. In una giornata di straordinari la coppia azzurra aveva battuto in precedenza, in semifinale, per 7-6 6-2, il messicano Santiago Gonzalez e l'argentino Alex Molteni, che nel turno precedente avevano stoppato il duo italiano Sonego-Vavassori.