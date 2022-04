Torneo Oeiras, Giannessi ko in finale: vince Elias

ROMA - Niente da fare per il tennista azzurro Alessandro Giannessi. L'italiano è stato battuto in finale nell' "Oeiras Open 2", secondo torneo Challenger ATP consecutivo, dotato di un montepremi di 45.730 euro, in dirittura d'arrivo sulla terra battuta di Oeiras, in Portogallo. Il 31enne originario di La Spezia, numero 178 del ranking Atp e quinto favorito del seeding, già semifinalista la settimana scorsa nella stessa località, ha ceduto in finale di fronte al portoghese Gastao Elias, numero 173 della classifica mondiale.