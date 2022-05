PARIGI (Francia) - Dà spettacolo per due set Lorenzo Musetti, che si illude contro Stefanos Tsitsipas, per poi essere eliminato al primo turno del Roland Garros. Nell'ultimo match del programma di ieri, concluso a notte inoltrata, il tennista 20enne di Carrara, numero 66 del mondo, si è arreso al greco, numero 4 del ranking, con il punteggio di 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 in tre ore e 34 minuti di gioco.