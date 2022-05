Roland Garros, Medvedev batte Djere ed avanza al 3° turno

PARIGI (Francia) - Il numero 2 del mondo Daniil Medvedev avanza al 3° turno del Roland Garros 2022. Il russo numero ha sconfitto senza patemi il serbo Laslo Djere per 6-3, 6-4, 6-3 dopo 2 ore e 35 minuti sul campo Philippe-Chatrier. Per Medvedev al 3° turno sarà nuovamente un tennista serbo il suo avversio in Marko Kecmanovic .

Roland Garros, il LIVE della giornata

I risultati



D.Medvedev (2) b. L.Djere 6-3, 6-4, 6-3

C.Ruud (8) b. E.Ruusuvuori 6-3, 6-4, 6-2

M.Kecmanovic (28) b. A.Bublik 4-6, 7-5, 6-2, 6-1

H.Rune b. H.Laaksonen 6-2, 6-3, 6-3

D.Goffin b. F.Tiafoe (24) 3-6, 7-6, 6-2, 6-4

H.Gaston b. P.Cachin 6-4, 6-2, 6-4

Il programma

S.Tsitsipas (4). vs. Z.Kolar

A.Rublev (7) vs. F.Delbonis

J.SINNER (11) vs. R.Carballes Baena

H.Hurkacz (12) vs. M.CECCHINATO

N.Basilashvilki (22) vs. M.McDonald

D.Evans (29) vs. M.Ymer

L.SONEGO (32) vs. J.Sousa

G.Simon vs. S.Johnson

M.Cilic (20) vs. M.Fucsovic