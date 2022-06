Berrettini: "Posso vincere Wimbledon, non mi nasconderò"

"Non posso nascondermi dietro un dito. L'obiettivo è fare un torneo importante, spero possano essere due settimane intense". Berrettini vuole Wimbledon, vuole il trionfo in un grande Slam, soprattutto dopo il successo per il secondo anno di fila al Queen's. Il torneo inglese arriva al momento giusto per l'azzurro, che non vuole nascondersi: "Favorito non lo so, ci sono sempre Djokovic e Nadal, che ha vinto già due Slam e nessuno si aspettava vincesse in Australia. Sento di non essere ancora il favorito, ma so che posso farcela", ha detto a Sky Sport.