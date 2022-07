Classifica Atp, exploit Musetti: è 31°! Sinner stabile nella top 10

Gran balzo di Lorenzo Musetti , che grazie al trionfo di Amburgo contro lo spagnolo Alcaraz dimezza il suo ranking e sale fino al 31° posto del ranking, il migliore della sua carriera. Il ventenne di Carrara inoltre scavalca due azzurri: Fabio Fognini , numero 54 e Lorenzo Sonego , numero 58, facendo il proprio esordio sul podio della classifica a colori azzurri. L'Italia del tennis maschile sorride e, oltre all'exploit di Musetti , gioisce anche anche per Francesco Passaro . Il 21enne perugino ha messo in bacheca il suo primo titolo sulla terra di Trieste dopo aver perso le tre precedenti finali Challenger a Sanremo, Forlì e Milano. Un successo che vale a Passaro anche il best ranking: balza infatti alla posizione 144 della classifica Atp.

Ranking Atp, Berrettini 14°, Sinner nella top 10

Chi vive un periodo non particolarmente fortunato è Matteo Berrettini (numero 14), anch'egli protagonista di una finale, nell'Atp 250 di Gstaad: la terra svizzera non è stata amica del 26enne romano che ha trovato la sconfitta per mano del norvegese Casper Ruud (quest'oggi numero 6 della classifica, scavalcato da Alcaraz, ora numero 5) riuscendo comunque a risalire un gradino nel ranking mondiale. Un upgrade per Berrettini, considerando che solo un mese fa era fuori dalla top 10 mondiale per la prima volta dopo quasi tre anni. Il leader del tennis maschile italiano continua a essere Jannik Sinner, stabile al decimo posto per la terza settimana consecutiva. Tutto immutato invece in vetta: domina il russo Daniil Medvedev, tallonato dal tedesco Alexander Zverev e dallo spagnolo Rafael Nadal.

