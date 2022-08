Atp Cordenons, Vavassori si arrende in finale: Zhang è campione

PORDENONE - Zhizhen Zhang si aggiudica la 19esima edizione dell'Atp Challenger 80 di Cordenons (Pordenone), torneo che si è tenuto sui campi in terra battuta dell'Eurosporting (montepremi 45.370 euro). Il 26enne di Shanghai ha sconfitto in finale Andrea Vavassori con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-3 dopo oltre 3 ore di gioco. È stata una partita disputata in tre atti e disturbata dalla pioggia, caduta copiosa sul finire del primo set. Elemento questo che sembra aver danneggiato maggiormente il 27enne torinese, che pareva avere in mano l'esito della finale fino a quel momento. Per Zhang è il terzo titolo nel circuito Challenger e una sorta di rivincita dopo la sconfitta di qualche settimana fa patita nell'ultimo atto a Trieste, per mano di Francesco Passaro. Vavassori, che ha visto sfumare l'opportunità della doppietta, deve nuovamente rinviare l'appuntamento con la vittoria in una tappa del circuito Challenger, ma può essere soddisfatto per una settimana che l'ha visto trionfare in doppio in coppia con Dustin Brown e ritoccare il proprio best ranking sia nella classifica di singolare che nel doppio.