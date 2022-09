Atp Lisbona, Cecchinato e Zeppieri accedono ai quarti

Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri accedono ai quarti di finale del "Del Monte Lisboa Belem Open", Challenger ATP dal montepremi di 45.730 euro sui campi in terra rossa di Lisbona, in Portogallo. Marco Cecchinato (n.137 ATP), quinto favorito del seeding, dopo aver battuto il “lucky loser” polacco Michalski si è imposto anche su Gianluca Mager (n.162 ATP) con il risultato di 6-1 7-6(2). Il siciliano ha così confermato il risultato dell'unico precedente, disputato al primo turno del "Sardegna Open" nel 2020. L’altro derby azzurro degli ottavi ha visto Giulio Zeppieri (n.171 del ranking) aggiudicarsi la sfida contro la testa di serie n.6 Franco Agamenone (n.145 ATP). Il 20enne di Latina affronterà per un posto in semifinale l'austriaco quarto favorito del seeding Filip Misolic (n.141 ATP), che all'esordio aveva avuto la meglio su Andrea Pellegrino (n.136 ATP, "best ranking" dopo la finale di Genova).