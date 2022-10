Atp Finals, strada in salita per Sinner verso Torino

Manca poco meno di un mese e mezzo alle Nitto ATP Finals e restano ancora quattro posti da assegnare per completare il lotto degli otto finalisti del singolare. Questa settimana i due ATP 500 di Nur-Sultan e Tokyo possono indirizzare la corsa per Torino, dove gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio saranno di scena dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour. Si fa sempre più in salita la strada di Jannik Sinner. Attualmente l'altoatesino è numero 12 della Race e ha sì ridotto il suo ritardo dalla prima posizione utile ma il doppio stop di Sofia - infortunio e ritiro in semifinale contro Holger Rune e conseguente forfait a Nur-Sultan - rappresentano un brutto colpo. L'altro italiano teoricamente ancora in corsa, Matteo Berrettini, non giocherà nemmeno questa settimana: il numero 14 della classifica farà il suo ritorno agonistico soltanto nell'ATP 250 di Firenze che inizierà il 10 ottobre. Particolare la situazione di Novak Djokovic, quindicesimo e fresco di terzo titolo stagionale a Tel Aviv. Il serbo, vincitore a Wimbledon, sa di dover chiudere in Top 20 nella Race per essere a Torino e inseguire il sesto titolo alle Nitto ATP Finals.