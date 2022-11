Atp Finals Torino: Auger-Aliassime show, Nadal ko! Gli highlights

TORINO - Felix Auger-Aliassime batte Nadal e conquista il primo successo alle Atp Finals di Torino. Il giovane talento canadese ha vinto il match contro il più esperto collega spagnolo in due set: 6-3, 6-4 il risultato finale del match che permette dunque ad Auger-Aliassime di restare in corsa per la qualificazione dopo il ko nel primo match contro il norvegese Casper Ruud. Seconda sconfitta di fila invece per Nadal (nel primo incontro aveva perso contro il californiano Taylor Fritz).