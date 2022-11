Nadal saluta le Atp Finals di Torino: show di Auger-Aliassime

TORINO - Rafa Nadal, già battuto all'esordio nel gruppo verde delle Atp Finals di Torino dallo statunitense Fritz, cade ancora - in due set - stavolta contro il canadese Auger-Aliassime e saluta la competizione con un turno d'anticipo, in programma il prossimo 17 novembre contro Ruud. Il fuoriclasse maiorchino tiene botta fino all'ottavo game del primo set quando, sotto 4-3, perde il servizio e spalanca all'avversario le porte del definitivo 6-3. Nel secondo, il break arriva molto prima, con il nordamericano di origine togolese che - impeccabile in battuta - si porta sul 3-1 e ne sfiora un altro subito dopo, mentre lo spagnolo accorcia soltanto dopo un interminabile duello ai vantaggi. Diametralmente opposto l'epilogo del game successivo, con Auger-Aliassime che conquista il fondamentale punto del 4-2 dopo un lungo 40-40, gettando le basi per il primo successo - mai davvero in discussione - nella competizione, che arriva sulla palla del 6-4. Per Nadal, invece, si tratta del primo ko contro il canadese, allenato da suo zio Toni.