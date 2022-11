Atp Finals, Del Piero incorona Nadal e Djokovic: il post sui social

TORINO - Alessandro Del Piero incorona due leggende del tennis che stanno entusiasmando il pubblico di Torino con le loro giocate. Alle Atp Finals 2022 Nadal ha chiuso il gruppo verde con una vittoria (contro Ruud ) ma ha salutato il torneo dopo i due ko nelle prime gare. Djokovic, invece, si è qualificato per le semifinale dove affronterà lo statunitense Taylor Fritz ( che in allenamento ha messo in mostra le sue innate qualità ). Oggi il serbo ha chiuso il gruppo rosso con un successo al terzo set contro l’ex numero 1 del mondo Medvedev , confermando il suo straordinario momento di forma.

Il post di Del Piero sui social

L’ex capitano della Juve ha comunque voluto rendere omaggio ai due grandi campioni con un post che è subito diventato virale con moltissimi like e commenti: “Bello avervi qui a Torino” ha scritto in inglese Del Piero accompagnando il messaggio con una foto che li ritrae tutti insieme. Tre leggende in un'immagine sola non è esattamente uno scatto da tutti i giorni.