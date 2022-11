Berrettini dà forfait per la Coppa Davis: "Ma andrò a Malaga con la squadra"

MALAGA (Spagna) - Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi. Lo ha reso noto la Federtennis. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall'infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli. Sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra. Al suo posto il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, non ha convocato nessuno . La squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

Berrettini e il forfait alla Coppa Davis: l'annuncio su Instagram

"Ciao ragazzi, purtroppo l'infortunio al piede non mi permetterà di giocare la fase finale della coppa Davis. Personalmente giocare per l'Italia è sempre stato e sempre sarà un grandissimo onore, è per questo che è stato difficilissimo prendere questa decisione. Ho comunque deciso di andare a Malaga con la squadra per dare il mio contributo anche fuori dal campo! Grazie, come sempre, per l'affetto che mi fate sentire ogni giorno con i vostri messaggi, in questi momenti sono di grande aiuto!", le parole di Berrettini su Instagram.

Volandri: "Dispiace moltissimo per Berrettini"

"Ci dispiace moltissimo per l'assenza di Berrettini, che ha provato a recuperare fino all'ultimo momento dimostrando il suo attaccamento alla maglia della nazionale. La sua assenza si somma a quella di Sinner, anche lui infortunato. Matteo sarà qui con noi da mercoledì per sostenere la squadra. Sono sicuro che sapremo far fronte a queste due perdite: i ragazzi daranno il massimo e tutti si faranno trovare pronti". Così il capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri. "Ho la fortuna di avere una squadra competitiva e di poter fare delle scelte a prescindere dalle assenze - ha aggiunto -. Le avversarie che troveremo a Malaga sono forti. Gli USA, nostri rivali nei quarti, sono sicuramente uno dei team più competitivi, ma noi li affronteremo con la consapevolezza di potercela giocare".