Musetti sarà agli Australian Open: l'esito degli esami

MELBOURNE (Australia) - Lorenzo Musetti tira un sospiro di sollievo, dopo l'infortunio alla spalla destra che lo aveva costretto al ritiro contro Tiafoe, nella finale di United Cup persa dall'Italia 4-0 contro gli Stati Uniti, e sarà regolarmente in campo agli Australian Open. Il giovane talento toscano, infatti, si è sottoposto ad una risonanza magnetica a Melbourne, in Australia, che ha dato esito negativo: è emersa soltanto un'infiammazione articolare che non pregiudicherà la presenza del 21enne carrarese, fresco di ingresso nella top 20 del ranking mondiale, al primo Slam del 2023, al via il prossimo 16 gennaio, dove si presenterà da 18° favorito del seeding.