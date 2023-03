Ranking Atp, Djokovic al comando. Sinner rimane 13°

Novak Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il serbo, che ha rinunciato a giocare a Indian Wells, conserva grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il 'Sunshine Double', l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e a Miami. Per superarlo, infatti, il numero 2 Carlos Alcaraz dovrebbe vincere sia Indian Wells, sia Miami (dove è campione in carica). Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco. Al numero 3 Stefanos Tsitsipas, invece, basterebbe, se così si può dire, un titolo e una finale.