Sinner pazzesco: Fritz ko, a Indian Wells semifinale con Alcaraz!

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Master 1000 di Indian Wells: battuto nei quarti di finale lo statunitense e campione in carica Taylor Fritz . Il tennista azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 , 4-6 , 6-4 dopo una battaglia di 2 ore e 17 minuti, in semifinale affronterà lo spagnolo testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz . Nell'altra sfida Daniil Medvedev affronterà l'altro americano, Francis Tiafoe

Sinner-Fritz, la partita

Pronti via e al primo game della partita arriva il break di Jannik difeso poi fino alla fine per il 6-4, il 2° set è molto combattuto ma sul 5-4 in favore dell'americano Sinner incappa nell'unico turno di battuta non efficace e Fritz strappa servizio e set. Ultimo set che vede i due scambiarsi i break nei primi 2 game ma è Sinner che vince la prova di forza: all'8° game strappa a 15 il servizio all'americano e manda i titoli di coda. L'altoatesino chiude il match con 28 vincenti a 16 e 38 errori gratuiti contro i 44 di Fritz che ha pagato l'incessante ritmo da fondo-campo di Sinner. Jannik raggiunge la seconda semifinale in carriera in un 1000 (dopo Miami 2021 dove poi arrivò in finale) e diventa anche il 1° italiano di sempre a raggiungere la semifinale degli Indian Wells in 47 anni di storia del torneo.