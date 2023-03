Tennis, Musetti e Berrettini ko all'esordio a Miami

Al contrario di quanto fatto da Jannik Sinner , per Lorenzo Musetti l'esordio al " Miami Open " è stato decisamente da dimenticare. L'azzurro è stato eliminato al primo turno del secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 di dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida . Il ceco Jiri Lehecka , 44° nella classifica internazionale, si è infatti imposto sul classe 2002 (n.21 del ranking Atp) in due set con il risultato finale di 6-4 6-4. Al prossimo turno Lehecka affronterà il vincente tra il russo Khachanov e l'argentino Etcheverry .

Miami, Berrettini ancora sconfitto

Prosegue il momento di difficoltà per Matteo Berrettini che esce al 1° turno del Master 1000 di Miami contro

Mackenzie McDonald (numero 55 al mondo). Sul campo numero 1 lo statunitense si è imposto per 7-6(8), 7-6(5) in 2 ore e 16 minuti.Primo set molto combattuto, nessun tennista cede il servizio e si arriva al tie-break. Berrettini riesce a portarsi avanti 4-2 ma da quel momento il romano ha un momento di blackout vincendo solo un punto in un parziale di 4-0 in favore dello statunitense (6-4). Matteo riesce ad annullare i primi 3 match-point ma sul 9-8 e servizio il romano commette un brutto errore e cede la frazione dopo 63'. Nella seconda frazione Berrettini salva 2 palle break al 3° gioco, McDonald salva 2 set-point sul 5-6 e i due tornano al tie-break: anche questa volta l'azzurro non riesce a concretizzare il mini-break di vantaggio e sul 6-5 e servizio mette in rete il rovescio.