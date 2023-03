Tennis, Sinner: "Contento se dovrò affrontare Alcaraz, mi aiuta a migliorare"

A Miami Jannik Sinner si gode la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000 , aspettando di sapere se - come probabile - affronterà ancora Carlos Alcaraz , in un remake di Indian Wells. "A Indian Wells - ha ricordato l'azzurro, dopo aver superato agevolmente (6-3, 6-1) il finlandese Emil Ruusuvuori - ho detto al mio team che l'avrei voluto sfidare ancora . Sono gli incontri che mi aiutano a diventare un giocatore migliore ". La pioggia ha costretto al rinvio del quarto di finale tra Alcaraz e Taylor Fritz . "Affrontare l'uno piuttosto che l'altro - ha spiegato Sinner - cambia il tipo di match che mi attende. Carlos riesce a variare il gioco un po' di più.

Sarà l'ennesimo atto tra i due baby-fenomeni?

"Contro Alcaraz - ha proseguito l'altoatesino - ho vinto sull'erba e anche su una terra molto lenta, di sera, a Umago. Qui il campo è veloce, non so bene cosa aspettarmi. In queste condizioni ci troviamo entrambi bene. L'ho visto giocare nei giorni scorsi: si muove davvero bene. Comunque, prima di arrivare a me lo attende un match difficile contro Fritz".