Sinner-Alcaraz, grande amicizia sui social: dito medio e risate

MIAMI (Stati Uniti) - Il primo tempo in campo, in cui Sinner ha sconfitto Alcaraz e si è guadagnato l'accesso all'ultimo atto del Masters 1000 di Miami, dove ad attenderlo c'è Medvedev, e il secondo sui social, a colpi di battute: i due giovani talenti del tennis, l'altoatesino e lo spagnolo leader del ranking, dimostrano su Instagram come l'amicizia nata a suon di sfide in giro per il mondo sia ben più forte della rivalità sportiva.