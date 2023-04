Musetti leggendario, rimonta storica: Djokovic eliminato a Montecarlo!

Musetti , numero 21 al mondo, perde il primo set 6-4 contro Djokovic facendosi strappare tre servizi decisivi ma reagisce nel secondo quando sul 5-5 ruba il servizio al serbo per poi chiudere il set sul 7-5. Nel terzo set decisivo, sull'1-1 con il serbo al servizio e avanti 40-30, è la pioggia a diventare protagonista con il match che viene interrotto. Alla ripresa è equilibrio perfetto fino al break di Musetti che si porta avanti sul 4-3, mantiene il vantaggio nei successivi due game e quando si porta a servire per l'incontro riesce a portarlo a casa al quarto match point. Per Musetti, super tifoso della Juventus, una nuova pagina di storia che renderà orgogliosa Carrara e il suo primo tifoso Gigi Buffon, come accaduto dopo il trionfo ad Amburgo.

Musetti: "Un'emozione grandissima"

"Faccio fatica a non piangere, è un'emozione grandissima", commenta così la propria impresa Lorenzo Musetti che prosegue: "Sono orgoglioso di me stesso, è stata una battaglia dura sotto il profilo fisico e mentale. All'inizio del match le condizioni non erano facili, c'era molto vento e non riuscivo a trovare il giusto equilibrio con il lancio di palla. Poi ho lottato fino all'ultimo punto anche se mi si è bloccata un po' la mano nei primi due match point". Ora il quarto di finale con Sinner: "Non voglio ancora pensarci, voglio godermi la gioia di questo momento almeno per mezz'ora. Ma io e Jannik siamo amici, sarà divertente e per fortuna almeno un italiano sarà in semifinale a Montecarlo. Sono contento, anche per il tennis italiano". In chiusura un pensiero per Berrettini: "Buona fortuna a Matteo, spero di rivederlo presto in campo".