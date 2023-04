Tennis, Sardegna Open: Sonego e Musetti nell'entry list

È stato presentato presso la Sala Conferenze dell'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna a Cagliari , il 'Sardegna Open', evento premium della neonata categoria Challenger 175 che, dal 1 al 7 maggio, aprirà la grande stagione tennistica 2023 in Italia . Archiviato il 1000 di Madrid, alcuni dei migliori tennisti del circuito proseguiranno dunque la fase di partenza agli 'Internazionali BNL d'Italia ' sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari . A guidare il seeding sardo è il 26enne croato Borna Coric . Alle sue spalle tra gli iscritti il ??primo degli azzurri: il numero 20 Atp Lorenzo Musetti . Nel main draw sono annunciati anche l'argentino Diego Schwartzman , la sorpresa degli ultimi Australian Open, il 20enne di Atlanta Ben Shelton e un altro statunitense, Maxime Cressy , tra i migliori interpreti del serve and volley. Sicuri di un posto nel tabellone principale anche altri due tennisti tricolore: Lorenzo Sonego - che in questo 2023 ha centrato finora i quarti a Montpellier e Dubai oltre agli ottavi nel 'Masters 1000 di Miami'- e Marco Cecchinato .

La stagione tennistica 2023 in Italia: Cagliari, Roma, Firenze e Torino

Dopo il 'Sardegna Open', il circuito si traslocherà infatti al Foro Italico di Roma per l'80esima edizione degli 'Internazionali BNL d'Italia', la prima della 'nuova era', che vedrà un upgrade a 360 gradi con due settimane di gare, un tabellone a 96 giocatori e un sito completamente rinnovato. Nel corso della seconda settimana degli IBI altri due saranno gli appuntamenti imperdibili per gli appassionati: a Torino prenderà il via il Challenger 175 'Piemonte Open Intesa Sanpaolo', mentre in Toscana, spazio a un nuovo appuntamento del circuito femminile col WTA 125 'Firenze Ladies Aprire'. Sempre per quel che riguarda la WTA, dal 17 al 23 luglio il capoluogo siciliano ospiterà il 250 'Palermo Ladies Open'. A settembre invece, per il secondo anno consecutivo, il Bologna riabbraccerà la Nazionale italiana di Coppa Davis. A concludere questo incredibile viaggio di sport, passione e tradizioni, sarà la terza edizione torinese delle 'Nitto ATP Finals', che dal 12 al 19 novembre vedrà i migliori otto del mondo sfidarsi per il titolo di 'Maestro'.