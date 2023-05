Tennis, ranking Atp: Alcaraz a caccia del n.1, Arnaldi in top 100

Riparte agli Internazionali d'Italia anche la corsa per il posto di numero 1 del mondo. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, dopo il titolo conquistato a Madrid a 48 ore dal ventesimo compleanno, sarà certo di scavalcare Novak Djokovic, campione in carica a Roma, vincendo una partita al Foro Italico dove non ha ancora mai giocato in carriera. Fra i primi 50 del mondo spiccano le 37 posizioni guadagnate dal tedesco Jan-Lennard Struff, finalista a sorpresa a Madrid che questa settimana è numero 28 del mondo: suo nuovo best ranking. L'Italia si presenta al Foro con sei giocatori in Top 100. A Jannik Sinner (8), Lorenzo Musetti (19), Matteo Berrettini (20), Lorenzo Sonego (48) e Marco Cecchinato (83), si è aggiunto Matteo Arnaldi (99), entrato per la prima volta fra i primi 100 del mondo. Festeggia anche Andrea Vavassori che a Madrid si è goduto la prima vittoria in un Masters 1000, e che vittoria: contro l'ex numero 1 del mondo Andy Murray.I l 28enne torinese è entrato così per la prima volta in Top 150.