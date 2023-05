Tennis, Internazionali di Roma: quando giocano Cobolli e Fognini 

Gli Internazionali BNL d'Italia proseguono con la terza giornata di qualificazioni, con diverse sfide in vari orari. I giocatori iniziano a scendere in campo alle prenderà il via non prima delle 12.30. Lo hanno comunicato gli organizzatori del torneo in un aggiornamento che inizialmente prevedeva l'inizio alle 11.30. Si inizierà con 4 partite che vedono coinvolti Baez-Varillas, Ivashka-Wawrinka, Krajinovic-Fucsovics e Van Assche-T.M. Etcheverry. Alle 12:30, si daranno battaglia altri sei tennisti: si affronteranno Cachin-Garin, Gasquet-Wu Yibing e Lestienne-Djere. Il programma proseguirà nel primo pomeriggio, alle 14:00, con Cerundolo-Fils (campo 4), Edmund-Muller (campo 2), Popyrin-O'Connell (campo 12) e Martinez-Bublik (Pietrangeli). Il primo italiano a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, alle 15:30, e affronterà Rinderknech. Le altre due partite allo stesso orario saranno: Munar-Kokkinakis e Safiullin-Giron. Chiuderanno il programma Nakashima-Barrere e Fognini-Murray alle 19:00.