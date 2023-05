Tennis, Djokovic: "Tifo Milan. È difficile, ma vediamo come finisce"

Novak Djokovic approda ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il serbo ha superato in due set il britannico Cameron Norrie, per 6-3, 6-4. Questa vittoria vale per Nole l'aggancio a Rafael Nadal come maggior numero di vittorie sul campo centrale di Roma, raggiungendo quota 77. Il n.1 del mondo ha commentato così ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Posso dire che questo è uno dei migliori tornei che ho giocato in vita mia, sono sempre stato molto consistente, come dicono i risultati. Sono riuscito ad arrivare almeno ai quarti ogni anno, sono molto contento." Sul suo rendimento e i piccoli problemi fisici: "Quest'anno con il mio livello di tennis sulla terra battuta non è quello desiderato, ma vengo sempre a Roma, con il pubblico e l'atmosfera che mi dà motivazione. Mi sento bene sul campo."