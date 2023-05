Roland Garros, Sinner dalla parte di Medvedev, Alcaraz con Djokovic

Il principale verdetto del sorteggio del draw del torneo parigino dice che Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritroveranno nello stesso lato di tabellone al Roland Garros , secondo Slam del 2023, che scatta domenica 28 maggio sulla terra rossa (montepremi 49.600.000 euro). I due fuoriclasse potrebbero incontrarsi in semifinale. Nella parte alta, insieme a loro, c'è anche Stefanos Tsitsipas , potenziale rivale di Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale. Riguardo agli azzurri è andata bene a Jannik Sinner che debutterà contro il francese Alexandre Muller mai affrontato in carriera. L’altoatesino (n.8) è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone: per lui ipotetici ottavi contro Tiafoe (n.12) o Zverev (n.22), quarti con Medvedev (n.2) e semifinali con Ruud (n.4) o Rune (n.6).

Roland Garros, sorteggio complicato per Musetti

Meno fortunato Lorenzo Musetti (n.18) che affronta lo svedese Mikhael Ymer, n.53 del ranking, già battuto in tre set al primo turno di Rotterdam nel 2022. Per il carrarino secondo turno contro il vincente di Shevchenko-Otte e terzo turno contro il britannico Norrie (n.14) sulla strada verso l'ipotetico match contro Alcaraz. Terzo Roland Garros per il Next Gen toscano: nel 2021 era stato fermato negli ottavi da Djokovic (dopo essere stato avanti due set a zero contro il numero uno del mondo, era stato costretto a ritirarsi a metà del quinto set per un infortunio), lo scorso anno da Tsitsipas, sempre al quinto set e sempre dopo aver vinto i primi due.