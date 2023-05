Tennis, Wta Rabat: Bronzetti in semifinale, Trevisan ko per infortunio

Lucia Bronzetti approda in semifinale nel "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 24enne riminese ha superato agevolmente la statunitense Alycia Parks con un netto 6-2, 6-0, e torna tra le migliori 4 del torneo per il secondo anno di fila. Bronzetti ora affronterà un'altra americana per un posto in finale, vale a dire Sloane Stephens, testa di serie n.2, che ha battuto la connazionale Peyton Stearns in rimonta per 6-7(4), 6-3, 7-6(6).