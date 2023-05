Tennis, ranking Wta: Swiatek resta leader, Bronzetti sale al 65° posto

I Wta 250 di Strasburgo e Rabat non hanno determinato alcuna variazione nell’élite mondiale . A guidare la top ten del ranking femminile alla vigilia del Roland Garros è sempre la polacca Iga Swiatek : la 21enne di Varsavia mantiene 1.399 punti di vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka , la regina degli Australian Open, che ribadisce il primato personale. Conferma il “best ranking” anche la statunitense Jessica Pegula , stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla nuova regina di Roma, la kazaka Elena Rybakina , quarta , che ribadisce il “best ranking”. Stabili sia la francese Caroline Garcia , quinta , che l’altra statunitense Coco Gauff , sesta , davanti alla tunisina Ons Jabeur , settima . All’ottavo posto c’è sempre la greca Maria Sakkari , che precede la russa Daria Kasatkina , nona . A chiudere l’élite mondiale, al decimo posto, c’è la ceca Petra Kvitova : la 33enne mancina di Bilovec era rientrata in top ten (all’indomani della vittoria a Miami) dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. Da segnalare le 316 posizioni guadagnate in un colpo solo dalla vincitrice di Strasburgo, l’ucraina Elina Svitolina , passata dal numero 508 al numero 192 grazie al primo titolo conquistato dopo la maternità (il 17esimo in carriera per l’ex numero 3 del ranking).

Ranking, le posizioni delle italiane: Bronzetti in top 100, Trevisan risale 24° e Giorgi scende al n.37

In casa Italia rientro in top 100 di Lucia Bronzetti. Ora sono di nuovo sei le azzurre tra le prime cento. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina di Firenze, costretta al ritiro nei quarti a Rabat (dove era la campionessa in carica) per un problema fisico, guadagna due posizioni e risale al numero 24. Alle spalle della tennista toscana fanno un passo indietro sia Camila Giorgi, che scende al numero 37, che Elisabetta Cocciaretto, ora numero 44. Perde una posizione anche Jasmine Paolini, ora numero 53. La “scalatrice” della settimana è Lucia Bronzetti, che grazie al primo trofeo WTA della carriera conquistato sulla terra di Rabat guadagna in un colpo solo ben 37 posizioni e risale al numero 65. Fa invece tre passi indietro Sara Errani - la 35enne di Massa Lombarda ha ritrovato la top cento ad inizio marzo dopo quattro anni e quattro mesi -, ora numero 73. Tutte sono nel main draw di Parigi che scatta oggi. Una posizione in meno per Lucrezia Stefanini, numero 106, che rimane comunque in zona “best”, per Nuria Brancaccio, ora numero 175, e per Matilde Paoletti, numero 268. Recupera invece undici posti Camilla Rosatello, che grazie alle semifinali nell’ITF da 60mila dollari di Grado risale al numero 283.