Tennis, Berrettini elogia Sonego e ammette: "Ho bisogno di tempo"

"Innanzitutto, complimenti a Lorenzo Sonego per la vittoria di ieri, sei una persona speciale e meriti il meglio ". Inizia così il lungo post pubblicato da Matteo Berrettini , sconfitto ieri dal torinese nel derby azzurro a Stoccarda , sul proprio account Instagram e ricondiviso poi tra le storie. "Ieri è stata una giornata dura - prosegue il tennista romano -. Nonostante mi sentissi in forma e pronto per la partita, è stato abbastanza chiaro che non lo fossi ".

Berrettini: "Voglio essere pronto per il Queen's"

"Ho lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell'anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avrò bisogno di tempo e partite. Sono sulla sulla strada giusta, l’ho fatto in passato e so che i risultati arriveranno anche questa volta, a volte è difficile chiedere pazienza a se stessi… Sono già focalizzato per essere pronto per il torneo del Queen's. Grazie mille per tutto il sostegno e i messaggi di incoraggiamento che ho ricevuto. Siete speciali", conclude Matteo Berrettini.

