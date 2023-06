Tennis, ranking Atp: Djokovic al comando, Musetti sale al 16esimo posto

Per quanto riguarda i movimenti più significativi, tra i Top 100 di questa settimana sono tre i giocatori saliti di oltre 20 posizioni rispetto a lunedì scorso. Il primato è dell'australiano Jordan Thompson, battuto per la seconda volta in finale a 's-Hertogenbosch (76, +27). Guadagna 22 posti Fabian Marozsan, campione al Challenger di Perugia, che debutta in Top 100 (91, +22). Infine migliora di 20 posizioni la sua classifica l'ungherese Marton Fucsovics (66) grazie alla semifinale a Stoccarda. Per quello che riguarda gli azzurri, nuovo best ranking per Lorenzo Musetti. Il carrarino, che a Stoccarda ha vinto la prima partita Atp sull'erba e raggiunto i quarti di finale, ha guadagnato una posizione rispetto alla scorsa settimana ed è numero 16 del mondo. Appena cinque punti lo separano dall'ingresso in Top 15. Obiettivo possibile con un buon risultato al Queen's.



Ranking Atp, balzo in avanti per Tiafoe e Griekspoor Novak Djokovic resta al comando del ranking Atp davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev ma la copertina della settimana va a Frances Tiafoe, primo giocatore nel 2023 a fare il suo primo ingresso in carriera in Top 10. Grazie al titolo a Stoccarda, il terzo in carriera, è diventato il 181esimo Top 10 della storia, il 33mo statunitense (sesto negli ultimi 20 anni dopo Blake, Fish, Isner, Sock e Fritz). Festa doppia anche per l'olandese Tallon Griekspoor, che ha vinto il titolo in casa a 's-Hertogenbosch. Il suo secondo trofeo Atp in carriera l'ha proiettato per la prima volta tra i primi 30 del mondo (29, +9). E continua l'ascesa di Andy Murray, rientrato tra i primi 40 per effetto del secondo titolo consecutivo a livello Challenger, a Nottingham. Impegnato al Queen's, si gioca questa settimana tutte le ultime carte per arrivare a Wimbledon da testa di serie.

Le posizioni degli italiani: Sinner rimane 9°, Musetti sale 16esimo e Sonego 39esimo Unico italiano in tabellone dopo il forfait di Matteo Berrettini, finito fuori dai primi 30 avendo perso i 500 punti del titolo vinto a Londra l'anno scorso, Musetti debutta oggi nell'ultimo match in programma sul Centrale contro la wild card Jan Choinski. Il numero 1 d'Italia rimane Jannik Sinner, numero 9, impegnato invece nell'altro Atp 500 della settimana a Halle. Sale anche Lorenzo Sonego, numero 39, che guadagna due posizioni: anche il torinese è di scena a Halle, in un primo turno di lusso contro l'australiano Nick Kyrgios. L'Italia può così vantare quattro giocatori nella Top 40. Questa la top 10 del ranking Atp. 1 Novak Djokovic (Ser) 7.595 punti, 2 Carlos Alcaraz (Spa) 7.175, 3 Daniil Medvedev (Rus) 5.845, 4 Casper Ruud (Nor) 4.960, 5 Stefanos Tsitsipas (Gre) 4.875, 6 Holger Rune (Dan) 4.375, 7 Andrey Rublev (Rus) 4.000, 8 Taylor Fritz (Usa) 3.515, 9 Jannik Sinner (Ita) 3.300, 10 Frances Tiafoe (Usa) 3.085 +2.

