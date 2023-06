Tennis, ranking Wta: Swiatek al comando, Trevisan 62ª

Il '500' di Berlino e il '250' di Birmingham hanno lasciato sostanzialmente immutata l’élite mondiale nella classifica femminile pubblicata stamane dalla WTA. A guidare la top ten del ranking è sempre la polacca Iga Swiatek : la 22enne di Varsavia, per la terza volta regina di Parigi, mantiene 874 punti di vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la campionessa degli Australian Open, che ribadisce il primato personale. Sul gradino più basso del podio resta la vincitrice di Roma, la kazaka Elena Rybakina, che conferma anche lei il 'best ranking".

Le posizioni delle italiane: Cocciaretto la migliore, Trevisan sale di una posizione

Tante variazioni in chiave tricolore, restano sei le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Elisabetta Cocciaretto: la 22enne di Fermo è stabile numero 41 (“best”). Così come alle sue spalle, staccata di una sola posizione (ma con lo stesso numero di punti) rimane Jasmine Paolini, numero 42, che conferma anche lei il primato personale. Questa settimana Elisabetta è in campo a Bad Homburg, Jasmine ad Eastbourne. Fa un passo avanti Martina Trevisan, ora numero 62 (già eliminata a Bad Homburg), mentre ne fa tre indietro Lucia Bronzetti, numero 65 (anche lei in gara nel torneo sui prati tedeschi). Scivola indietro di 19 posizioni, invece, Camila Giorgi: alla 31enne di Macerata, ora numero 67, causa sfalsamento del calendario di quest’anno rispetto a quello del 2022 sono infatti già stati tolti i punti della semifinale di Eastbourne (dove la marchigiana esordirà martedì).