Federer show sul palco con i Coldplay: canta e suona "Don't panic"

Roger Federer protagonista al concerto dei Coldplay a Zurigo. Il tour della celebre band inglese continua a regalare ai fan momenti indimenticabili. In Italia, Chris Martin si è esibito in una versione riadattata di 'Napule è' di Pino Daniele (con tanto di parole storpiate per ottenere una pronuncia quanto più vicina all'originale), per poi cantare insieme a Elisa e Zucchero.