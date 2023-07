Fabio Fognini e Flavia Pennetta in tv: il tennis, la maternità, il futuro

Fabio Fognini, la ripresa ed il futuro

Il celebre campione di tennis, primo italiano a vincere un Master 1000 a Monte-Carlo nel 2019 in finale sul serbo Dusan Lajovic, prosegue a tempo pieno con la fisioterapia in vista del rientro in campo. "Non ho uno schedule, con tutto quello che è successo in questi cinque, sei mesi. Mi sono fratturato un dito del piede, mi sono rotto l’inserzione della fascia plantare, mi sono strappato il pettorale. Diciamo che non so cosa può mancare", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. E riguardo al futuro ha ammesso: "Non so, bisogna anche guardare in faccia alla realtà a 36 anni. Io ho lottato, e lotto, tuttora, non solo per quello che amo fare, ma anche contro il mio fisico che, purtroppo, all’età di 36 anni sta iniziando ad avere delle piccole lacune. Per quello che ha detto Flavia, mi piacerebbe farlo in alcuni modi e già sto cercando di avvicinarmi ad alcuni giovani molto forti che abbiamo tuttora in Italia. Mi piacerebbe dare un pochino della mia esperienza, il non ripetere gli errori che ho fatto io da piccolino". Il suo sogno? "Giocare sei mesi senza un infortunio, per vedere realmente quello che sono ancora capace di dare e di fare".