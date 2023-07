Sinner, Berrettini, Musetti: diretta Wimbledon, orari tv e dove vederli

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Programma ricco a Wimbledon . Nella giornata di oggi scenderanno in campo ben tre italiani nel tabellone maschile. Ad aprire i giochi sarà Musetti che, sul campo 12, non prima delle 14, sfiderà il polacco Hurkacz nel terzo turno. Quarto confronto tra i due, con l'azzurro avanti 2-1 grazie ai successi agli Internazionali di Roma 2021 e a Rotterdam lo scorso anno. L'unica vittoria del polacco, però, è arrivata proprio sull'erba londinese due edizioni fa.

Poi sarà la volta di Berrettini che, dopo il successo all'esordio nel derby infinito contro Sonego, affronta nel secondo turno l'australiano De Minaur al campo 18, anche lui non prima delle 14. Stavolta gli scontri diretti dicono 1-1: vittoria in semifinale al Queen's nel 2021 per il romano, che poi trionferà nel torneo, e affermazione dell'australiano tra le mura amiche l'anno seguente.

Sinner sfida Halys. In campo anche Elisabetta Cocciaretto

Chiude al campo 3, con inizio programmato non prima delle 14.30, Sinner. L'altoatesino sfida nel terzo turno il francese Halys mai affrontato prima in carriera. Sempre sullo stesso terreno di gioco, non prima delle 16.30, Elisabetta Cocciaretto, unica italiana ancora in tabellone, se la vedrà, anche lei al terzo turno, contro la statunitense Pegula. Anche in questo caso si tratterà di una sfida inedita.

Il match tra Musetti e Hurkacz sarà visibile al canale 255 di Sky, quello tra Berrettini e De Minaur sul 204 e 254 e infine quello tra Sinner e Halys al 203 e 253. Inoltre sarà possibile seguire le sfide anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.