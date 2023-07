Marketa Vondrousova è la prima finalista del singolare femminile a Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam. La 24enne tennista ceca, numero 42 del ranking Wta, ha battuto nella prima semifinale l'ucraina Elina Svitolina , moglie del tennista francese Gael Monfils e scivolata al n.76 del Mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 . Per la mancina Vondrousova è la prima finale a Wimbledon , la seconda in carriera in tornei del Grande Slam 4 anni dopo quella persa al Roland Garros contro l 'australiana Ashley Barty .

Wimbledon, Vondrousova in finale: Svitolina ko in due set

Sfuma il sogno della finale di Wimbledon per l'ucraina Elina Svitolina e anche una possibile sfida colma di risvolti politici con la bielorussa Aryna Sabalenka. La ex n.3 al mondo, è stata battuta in due set dalla ceca Marketa Vondrousova in un'ora e 16 minuti di gioco. In finale Vondrousova affronterà la vincente della seconda semifinale tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur.