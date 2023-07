Alcaraz-Medvedev: dove vedere Wimbledon in tv, segui il Tennis in diretta

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Mentre nella parte alta del tabellone di Wimbledon si affrontano Sinner e Djokovic , in quella bassa sarà scontro tra Alcaraz e Medvedev . Rispettivamente numero uno e tre sia del circuito Atp sia come teste di serie del torneo, lo spagnolo e il russo si contenderanno un posto nell'ultimo atto sull'erba dell'All England Club. Per entrambi si tratta del miglior risultato in questo torneo.

Per arrivare fin qui il 20enne di Murcia ha dovuto superare Chardy, Muller, Jarry, Berrettini e Rune perdendo soltanto due set. Percorso leggermente più travagliato per il 27enne di Mosca, reduce dal successo in rimonta sull'americano rivelazione del torneo Eubanks al quinto dopo aver battuto Fery, Mannarino, Fucsovics e Lehecka.

Dove vedere la semifinale Wimbledon tra Alcaraz e Medvedev in diretta tv e in streaming

La semifinale Wimbledon tra Alcaraz e Medvedev è in programma alle ore 16.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Alcaraz-Medvedev: i precedenti

Perfetta parità nei precedenti tra Alcaraz e Medvedev: il russo ha avuto la meglio proprio sull'erba londinese due anni fa, al secondo turno (6-4 6-1 6-2), mentre lo spagnolo si è aggiudicato il match più recente pochi mesi fa a Indian Wells in finale (6-3 6-2).