Tennis, WTA: Cocciaretto leader tricolore, Swiatek regina della classifica

Leader tricolore è sempre Elisabetta Cocciaretto: la 22enne di Fermo, che a Losanna ha conquistato il suo primo trofeo Wta, guadagna dodici posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 30, siglando il "best ranking". Alle sue spalle fa tre passi indietro Jasmine Paolini, che scende al numero 50. Un gradino in meno anche Camila Giorgi, ora numero 51. Dieci posti in più a Martina Trevisan, grazie ai quarti di finale raggiunti ad Amburgo, che risale al numero 66, scavalcando Lucia Bronzetti, che scende al numero 72. L'altro primato personale in casa Italia lo firma Lucrezia Stefanini, che grazie ai quarti di finale raggiunti a Varsavia, guadagna sei posti ed è ora numero 102, con l'obiettivo Top cento a portata di mano.

WTA, Swiatek comanda la classifica

Nella Top ten è sempre più prima la polacca Iga Swiatek: la 22enne di Varsavia, dopo il quarto titolo stagionale conquistato proprio sul cemento di casa, vede risalire a 645 punti il vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la campionessa degli Australian Open, che ribadisce il primato personale, al gradino numero 2.