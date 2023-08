Tennis, Atp Toronto: Alcaraz approda ai quarti di finale

Carlos Alcaraz soffre, ma alla fine si qualifica per i quarti di finale del "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di Toronto, in Canada. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto il polacco Hubert Hurkacz , quindicesima testa di serie, con il punteggio di 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3). Ai quarti Alcaraz affronterà lo statunitense Tommy Paul, 12esima testa di serie, che ha vinto il derby contro il connazionale Marcos Giron in due set (6-3, 6-2).