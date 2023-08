Tennis, Wta: Swiatek sempre più prima, Cocciaretto 30esima nel ranking

Sul gradino più basso del podio, consolida la posizione la statunitense Jessica Pegula, vincitrice del suo primo trofeo '1000' in carriera, che conferma il 'best' siglato ad ottobre dello scorso anno. L’americana di Buffalo precede la kazaka Elena Rybakina, in quarta posizione subito davanti alla tunisina Ons Jabeur, quinta, ed alla francese Caroline Garcia, sesta. Stabile al settimo posto l’altra statunitense Coco Gauff, davanti alla greca Maria Sakkari, ottava, ed alla ceca Petra Kvitova, nona. A chiudere la top ten c’è sempre la ceca Marketa Vondrousova, nuova regina di Wimbledon, che conferma anche lei il 'best'.

Ranking Wta, la posizione delle azzurre

Minime variazioni in chiave tricolore. Questa settimana sono cinque le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Elisabetta Cocciaretto: la 22enne di Fermo si conferma sulla poltrona numero 30, ribadendo il 'best ranking'. Alle sue spalle, grazie agli ottavi sul cemento canadese, recupera sei posti Jasmine Paolini, che risale al numero 43, ad un passo dal primato personale siglato a giugno: scende un gradino invece Camila Giorgi, numero 52. Guadagnano una posizione sia Martina Trevisan, che risale al numero 63, che Lucia Bronzetti, ora numero 68. Saluta invece la top cento dopo una settimana soltanto Lucrezia Stefanini, che fa cinque passi indietro e scende al n.104.